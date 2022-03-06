Состоялся третий за сутки телефонный разговор между премьер-министром Беннетом и президентом Украины Зеленским
Премьер-министр Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский побеседовали по телефону в третий раз за последние сутки. Подробности о содержании беседы не публикуются.
Выступая на еженедельном заседании правительства, Нафтали Беннет прокомментировал сообщения о встречах с президентом России Путиным и канцлером Германии Шольцем. "Я оказываю посильную помощь в переговорах между сторонами. Естественно, что не могу вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что наш моральный долг делать все возможное, даже если шанс крайне невысок", – заявил глава правительства Израиля.
Утром в воскресенье, 6 марта, премьер-министр Нафтали Беннет вернулся в Израиль после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как сообщалось ранее, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин, глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди. В самой встрече с Путиным принимал участие только Зеэв Элькин, который оказывал помощь при переводе.
Это была первая встреча Путина с западным лидером со дня начала войны в Украине (24.02.2022).
Согласно опубликованной информации, примерно в 8 часов утра в субботу, 5 марта, Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Премьер-министр Израиля соблюдает шаббат, вылет в такой день для него – исключительный случай.
Встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. Как сообщает портал Walla, 4 марта Беннет побеседовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам влияния на позицию России. Встреча в Москве состоялась также с ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. "Мы рады, что наметился прогресс", – заявили в руководстве Украины. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета израильского самолета, направлявшегося в Москву.
Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о переговорах с Ираном и о свободе действий Израиля в Сирии. Обсуждалось положение евреев и еврейских общин в связи с войной в Украине, которую израильские официальные источники называют "конфликтом". По сообщению некоторых СМИ, в ходе встречи Беннет попросил о создании нескольких "гуманитарных коридоров" для эвакуации из зоны боевых действий евреев и для их дальнейшей репатриации. Но официально никакие подробности о содержании встречи не разглашались.
Сразу после завершения встречи с президентом России премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Зеленский подтвердил в своем Twitter, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил ему после встречи с Владимиром Путиным. "Мы продолжаем диалог", – написал Зеленский.
Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Предполагается, что речь идет о продолжении посреднической миссии премьер-министра.
Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила, что перед встречей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Беннета с Макроном.
Не исключалось, что из Берлина Беннет отправится в Париж, для встречи с Макроном. Но утром 6 марта Беннет вернулся в Израиль.
Израильские СМИ о переговорах Беннета и Путина
6 марта главной темой израильских СМИ стал экстренный визит в Москву премьер-министра Нафтали Беннета.
"Исраэль а-Йом": "Исраэль а-Йом": Беннет ждал Путина несколько часов
"Едиот Ахронот": За кулисами поездки Беннета
"> "Маарив": Зеленский не знал, что Беннет отправился в Москву
"Гаарец": "Гаарец": Победа Беннета может оказаться бесплодной
"Исраэль а-Йом": Беннет ждал Путина несколько часов
Источник в канцелярии главы правительства подтвердил изданию, что целью поездки было посредничество между Россией, Украиной и Западом. Он подчеркнул, что сам факт миссии укрепляет имидж Израиля как западного и в то же время достаточно нейтрального государства. Также сообщается, что Беннету, судя по всему, пришлось несколько часов ждать, пока российский президент его примет.
"Едиот Ахронот": За кулисами поездки Беннета
Контуры поездки Беннета в Москву начали появляться в прошлую среду, когда премьер-министр Израиля в очередной раз провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого Беннет, поддерживающий постоянную связь с Зеленским, провел консультации с лидерами Германии, Франции и с благословения президента США Джо Байдена отправился в путь. "Маарив": Зеленский не знал, что Беннет отправился в Москву
Советник украинского президента Владислав Ройтберг утверждает, что Зеленский не знал о поездке Беннета. Ройтберг высказался в поддержку любых миротворческих миссий: "Мы верим в силу дипломатии и надеемся, что здравый смысл победит". Украинский представитель предпочел не выступать с прогнозом, приведет ли миссия Беннета к урегулированию.
"Гаарец": Победа Беннета может оказаться бесплодной
От встречи Беннета с Путиным выиграли оба этих лидера: Путин продемонстрировал готовность к диалогу с Западом, Беннет повысил свой престиж на международной арене. Однако нельзя исключать, что поездка израильского лидера в Москву ни к чему не приведет. Неясно также, обладает ли Беннет способностью добиться снижения напряженности.
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Беннет вернулся в Израиль после переговоров с Путиным и Шольцем
Премьер-министр Израиля Беннет встретился с президентом Путиным в Москве