Состоялся третий за сутки телефонный разговор между премьер-министром Беннетом и президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский побеседовали по телефону в третий раз за последние сутки. Подробности о содержании беседы не публикуются.

Выступая на еженедельном заседании правительства, Нафтали Беннет прокомментировал сообщения о встречах с президентом России Путиным и канцлером Германии Шольцем. "Я оказываю посильную помощь в переговорах между сторонами. Естественно, что не могу вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что наш моральный долг делать все возможное, даже если шанс крайне невысок", – заявил глава правительства Израиля.

Утром в воскресенье, 6 марта, премьер-министр Нафтали Беннет вернулся в Израиль после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщалось ранее, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин, глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди. В самой встрече с Путиным принимал участие только Зеэв Элькин, который оказывал помощь при переводе.

Это была первая встреча Путина с западным лидером со дня начала войны в Украине (24.02.2022).

Согласно опубликованной информации, примерно в 8 часов утра в субботу, 5 марта, Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Премьер-министр Израиля соблюдает шаббат, вылет в такой день для него – исключительный случай.

Встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. Как сообщает портал Walla, 4 марта Беннет побеседовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам влияния на позицию России. Встреча в Москве состоялась также с ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. "Мы рады, что наметился прогресс", – заявили в руководстве Украины. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета израильского самолета, направлявшегося в Москву.

Сразу после завершения встречи с президентом России премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Зеленский подтвердил в своем Twitter, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил ему после встречи с Владимиром Путиным. "Мы продолжаем диалог", – написал Зеленский.

Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Предполагается, что речь идет о продолжении посреднической миссии премьер-министра.

Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила, что перед встречей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Беннета с Макроном.

Не исключалось, что из Берлина Беннет отправится в Париж, для встречи с Макроном. Но утром 6 марта Беннет вернулся в Израиль.

Израильские СМИ о переговорах Беннета и Путина

"Исраэль а-Йом": "Исраэль а-Йом": Беннет ждал Путина несколько часов



"Едиот Ахронот": За кулисами поездки Беннета



"> "Маарив": Зеленский не знал, что Беннет отправился в Москву



"Гаарец": "Гаарец": Победа Беннета может оказаться бесплодной



"Исраэль а-Йом": Беннет ждал Путина несколько часов

Источник в канцелярии главы правительства подтвердил изданию, что целью поездки было посредничество между Россией, Украиной и Западом. Он подчеркнул, что сам факт миссии укрепляет имидж Израиля как западного и в то же время достаточно нейтрального государства. Также сообщается, что Беннету, судя по всему, пришлось несколько часов ждать, пока российский президент его примет.











"Едиот Ахронот": За кулисами поездки Беннета

Контуры поездки Беннета в Москву начали появляться в прошлую среду, когда премьер-министр Израиля в очередной раз провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого Беннет, поддерживающий постоянную связь с Зеленским, провел консультации с лидерами Германии, Франции и с благословения президента США Джо Байдена отправился в путь. "Маарив": Зеленский не знал, что Беннет отправился в Москву

"Гаарец": Победа Беннета может оказаться бесплодной





От встречи Беннета с Путиным выиграли оба этих лидера: Путин продемонстрировал готовность к диалогу с Западом, Беннет повысил свой престиж на международной арене. Однако нельзя исключать, что поездка израильского лидера в Москву ни к чему не приведет. Неясно также, обладает ли Беннет способностью добиться снижения напряженности.