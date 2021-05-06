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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2021 г., 12:08

Похороны Иегуды Гуэты: среди сотен участников Джонатан Поллард

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Джонатан Поллард на похоронах Иегуды Гуэйты. Иерусалим, 6 мая 2021 года Похороны Иегуды Гуэйты. Иерусалим, 6 мая 2021 года

На кладбище Кирьят-Моше в Иерусалиме проходят похороны 19-летнего Иегуды Гуэты, убитого террористами на перекрестке Тапуах. В похоронах принимает участие около тысячи человек.

Среди тех, кто пришел проводить в последней путь погибшего, депутаты Кнессета, министры, мэр Иерусалима, а также Джонатан Поллард.

Напомним, 2 мая на перекрестке Тапуах остановился автомобиль. Водитель машины сделал пять выстрелов из пистолета в сторону стоявших на остановке людей, после чего скрылся. В результате теракта были ранены три человека.

Иегуда Гуэта получил два ранения в голову и был доставлен в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Вечером 5 мая врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В ночь на 6 мая пресс-служба пограничной полиции сообщила, что в ходе совместной операции МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК был задержан террорист, убивший Гуэйту и ранивший еще двоих на перекрестке Тапуах. Задержанный - 44 летний Мунтасар Шалаби, житель деревни Турмус Айя. По данным израильских спецслужб, он не состоит ни в одной террористической организации. В сообщении говорится, что Мунтасар Шалаби скрывался в заброшенном здании в деревне Силуад.


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