Отменена необходимость в заказе посадочного талона на поезд

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила об отмене необходимости предварительного заказа посадочного талона на поезд, введенной в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса.

С сегодняшнего дня посадка осуществляется на основании приобретенного билета. Ношение маски во время нахождения на станции и в поезде по-прежнему остается обязательным.