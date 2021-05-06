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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2021 г., 07:02

Отменена необходимость в заказе посадочного талона на поезд

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Отменена необходимость в заказе посадочного талона на поезд

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила об отмене необходимости предварительного заказа посадочного талона на поезд, введенной в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса.

С сегодняшнего дня посадка осуществляется на основании приобретенного билета. Ношение маски во время нахождения на станции и в поезде по-прежнему остается обязательным.

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Открыт заказ проездных талонов на поезд на понедельник, 22 июня
 

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