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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2021 г., 17:02

ШАБАК: НФОП использовал гуманитарную помощь от европейских НКО на финансирование террора

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ШАБАК: НФОП использовал гуманитарную помощь от европейских НКО на финансирование террора

Общая служба безопасности (ШАБАК) раскрыла схему финансирования террористической деятельности Народного фронта освобождения Палестины.

Миллионы евро, которые переводились европейскими агентствами помощи и НКО якобы на гуманитарные нужды, использовались НФОП для финансирования террора.

В ходе расследования, в котором также принимали участие ЦАХАЛ и полиция Израиля, выяснилось, что входящие в НФОП организации на территории Иудеи и Самарии передавали европейским гуманитарным агентствам фальшивые документы и доклады о фиктивных проектах.

МИД Израиля обратился к европейским странам с требованием прекратить перевод денег палестинским НКО: "Немедленно остановите финансирование палестинских организаций, действующих под эгидой Народного фронта освобождения Палестины", - говорится в заявлении МИД.


Сайт N12 сообщил, что в МИД Израиля вызваны послы нескольких европейских стран, переводивших деньги НКО якобы на гуманитарные нужды.

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