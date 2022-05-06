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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 12:38

ДТП на севере и на юге Израиля: шесть пострадавших, двое в тяжелом состоянии

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ДТП на севере и на юге Израиля: шесть пострадавших, двое в тяжелом состоянии

Около полудня в пятницу, 6 мая, поступили сообщения о двух дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых пострадали шесть человек.

На 888-й дороге, около поселка Хад Нес (Голанские высоты) при движении на север произошла автомобильная аварии, вследствие которой пострадали пять человек. Один из пострадавших, мужчина 19 лет, был доставлен на вертолете службы "Маген Давид Адом" в больницу РАМБАМ в Хайфе, он в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших, получивших травмы от легких до средней тяжести, доставлены в больницу "Зив" в Цфате. В эвакуации пострадавших участвовали парамедики ЦАХАЛа. Вероятно, среди пострадавших есть военнослужащие.

На 3-й трассе около съезда на Кирьят-Малахи автомобиль сбил девушку примерно 20 лет, ехавшую на электросамокате. Девушка получила тяжелые травмы. Бригада МАДА доставила ее в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.


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