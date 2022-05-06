Прогноз погоды на 6 мая: температура ниже среднесезонной, дожди на севере и в центре

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 мая, температура будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 14-23, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-22, в Ариэле – 12-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-25, на Голанских высотах – 13-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 140-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В субботу – переменная облачность, нежарко. В воскресенье-понедельник температура повысится.