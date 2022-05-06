Названы имена предполагаемых террористов, убивших израильтян в Эльаде. Розыск продолжается

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля опубликовали данные о двух террористах, разыскиваемых по подозрению в совершении теракта в Эльада, жертвами которого стали трое израильтян.

Это двое жителей деревни Румана, около Дженина (Палестинская автономия): Асад Юсуф Асад ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Сабхи Абу Шакир (20).

Судя по тому, что ШАБАК и полиция публикуют через СМИ фотографии предполагаемых террористов, убийцы могут скрываться на территории Израиля.