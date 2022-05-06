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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 06:45

Названы имена предполагаемых террористов, убивших израильтян в Эльаде. Розыск продолжается

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Названы имена предполагаемых террористов, убивших израильтян в Эльаде. Розыск продолжается

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля опубликовали данные о двух террористах, разыскиваемых по подозрению в совершении теракта в Эльада, жертвами которого стали трое израильтян.

Это двое жителей деревни Румана, около Дженина (Палестинская автономия): Асад Юсуф Асад ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Сабхи Абу Шакир (20).

Судя по тому, что ШАБАК и полиция публикуют через СМИ фотографии предполагаемых террористов, убийцы могут скрываться на территории Израиля.


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