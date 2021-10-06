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NEWSru.co.il :: В Израиле6 октября 2021 г., 07:53

ФБР и полиция Израиля задержали 26 подозреваемых в крупном мошенничестве

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ФБР и полиция Израиля задержали 20 подозреваемых в крупном мошенничестве

Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе совместной операции, проведенной отделом полиции Израиля по борьбе с мошенничеством и Федеральным бюро расследований США, были задержаны 26 жителей Гуш-Дана.

По данным следствия, задержанные подозреваются в мошенничестве с криптовалютами на рынке Forex на сумму в десятки миллионов шекелей, жертвами которого стали жители США и других стран мира.

Изначально следствие велось американской стороной. Полиция Израиля подключилась, когда ФБР установило, что следы мошенничества ведут в Израиль. В ходе скрытого расследования был обнаружен офис в Тель-Авиве, из которого осуществлялось мошенничество, а также установлена личность всех, кто был к нему причастен.


В ходе операции по задержанию в офисе был произведен обыск, изъяты компьютеры и цифровые носители информации.

Полиция намерена доставить двух ключевых подозреваемых, жителей Гуш-Дана в возрасте около 30 лет, в суд для продления срока задержания.

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