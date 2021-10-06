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NEWSru.co.il :: В Израиле6 октября 2021 г., 23:33

Кабинет по борьбе с коронавирусом смягчил требования "зеленого стандарта"

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Кабинет по борьбе с коронавирусом смягчил требования "зеленого стандарта"

В среду, 6 октября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом одобрили смягчение требований "зеленого стандарта" для кафе и ресторанов, а также мероприятий под открытым небом.

По информации новостной службы корпорации "Кан", с ближайшей пятницы, 8 октября, при посещении парков и развлекательных мероприятий на открытом воздухе больше не надо будет предъявлять "зеленый паспорт" ("тав ярок") или результаты теста на коронавирус.

С понедельника, 11 октября, документ о вакцинации (или результат теста на коронавирус) не потребуется в кафе и ресторанах, если сидеть за столиками на улице. В этих местах будут действовать правила "фиолетового стандарта". В помещениях будут действовать старые ограничения.


Кабинет по борьбе с коронавирусом также продлил срок действия "зеленых паспортов" старого образца до 17 октября. Это решение продиктовано техническими трудностями с выдачей новых кодов лицам, переболевшим коронавирусом.

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