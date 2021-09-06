Из тюрьмы "Гильбоа" сбежали шесть заключенных-террористов, в их числе Захария Зубейди
Рано утром 6 сентября Управление тюрем (ШАБАС) сообщило о проверке подозрения на побег шести заключенных, причастных к террористической деятельности, из тюрьмы "Гильбоа" на севере страны. Вскоре после этого было официально подтверждено: заключенных сумели покинуть территорию тюрьмы и скрылись. Побег был совершен с помощью туннеля.
В тюрьме "Гильбоа" содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения.
По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.
По данным "Кан Бет", пятеро заключенных были активистами террористической организации "Исламский джихад". Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.
Имена других беглецов: Ихам Каматджи, Махмуд Аудат, Мунадаль Инфият, Мухаммад Аридат и Якуб Кадари (активисты "Исламского джихада").
Сбежавшие заключенные могли отправиться в сторону границы с Иорданией или в сторону Дженина. Не исключено, что они разделились, и кто-то может искать укрытие на израильской территории.
По данным сайта N12/"Мако", заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.
Утром 6 сентября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил данный инцидент с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом. Глава правительства отметил исключительную серьезность инцидента и подчеркнул необходимость "системных усилий" со стороны сил безопасности.
Захария Зубейди. Краткая справка
Захария Зубейди родился в 1976 году, в лагере беженцев в Дженине. Его отец Мухаммад был арестован в 60-х годах за террористическую деятельность. После выхода из тюрьмы Мухаммад Зубейди работал на израильском заводе, стал активистом миротворческой организации (умер в 1985-м). Мать, создавшая вместе с израильтянами детский сад и театральную труппу, также принимала участие в деятельности миротворческих организаций (погибла в марте 2002, во время одной из операций израильской армии в Дженине).
С 1987-го года Захария был активным участником "каменных атак" против израильских военных. В 1989-м, во время одного из таких столкновений, был ранен в ногу. После окончания лечения не стал возвращаться в школу. 16-летним подростком был арестован – провел в тюрьме 6 месяцев. Вскоре после освобождения был вновь арестован за нападения на израильских военных – провел в тюрьме еще 4 года. В тюрьме вступил в партию ФАТХ. В 1994-м году, по амнистии после "соглашений Осло" был освобожден из тюрьмы.
В начале двухтысячных годов являлся одним из лидеров "непримиримой оппозиции" в партии ФАТХ, возглавлял группировку "Бригад мучеников Аль-Аксы", действующую в северной части Самарии. В конце июня 2003 года Ясер Арафат вел с ним отдельные переговоры, чтобы добиться от излишне самостоятельного лидера боевиков гарантий прекращения нападений на израильтян в период действия перемирия с Израилем (удны).
Существовали, в то же время, документальные свидетельства, что группировка Зубейди напрямую финансировалась Арафатом (источники в партии ФАТХ указывали сумму – около $10.000 в месяц). Зубейди стоял за похищением мэра Дженина Хайдера Иршейда и нападениями на министра здравоохранения ПА Джавада Тиби и председателя палестинского Совета по экономике и развитию Мухаммада Штайе.
Израильские военные не менее 12 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации З.Зубейди. В ходе одной из таких операций (10.01.2004) он был ранен. Кроме того, Зубейди получил сильный ожог лица в результате "производственной аварии" при изготовлении бомбы зимой 2003 года. С тех пор его лицо отличается землистым цветом из-за ожога.
Зубейди считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Но имя Зубейди впервые было упомянуто западной прессой в июле 2003, после того, как он похитил мэра Дженина. С осени 2003 года формально З.Зубейди числился сотрудником муниципалитета Дженина. Зарплата – около $100. Неформальная роль, которую, как он сам заявлял, ему "навязали израильтяне" – "шериф Дженина".
Осенью 2008 года израильские службы безопасности, по просьбе властей ПНА, вычеркнули Зубейди из списка разыскиваемых террористов.
В мае 2012-го Зубейди был арестован палестинскими службами безопасности по подозрению в организации атаки на дом губернатора Дженина Кадуры Мусы. Но через несколько месяцев заключения он был отпущен под залог.
Являлся чиновником министерства по делам палестинских заключенных.
Вновь арестован израильскими спецслужбами в феврале 2019 года. Ему предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов. Он был обвинен в причастности к обстрелам в районе поселка Бейт-Эль, около Рамаллы. Обвинения также предъявлены Тарику Баргуту из Рамаллы. В обвинительном заключении говорилось о том, что в 2003 году Зубейди купил за 23 тысячи шекелей армейский пулемет MAG (предположительно похищенный с военной базы ЦАХАЛа), это оружие, по всей видимости, было применено при обстреле еврейского поселка Мево Дотан; что он с сообщником пытались привести в действие бомбу на пути следования автобуса с израильтянами, но взрывное устройство не сработало; что он через активиста "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Сирии запрашивал 3000 долларов на подготовку теракта в Израиле; что к нему обращались по вопросам, связанным с продажей оружия (факты продажи не подтверждены); что он контактировал с людьми, намеревавшимися стать террористами-смертниками (теракт, который планировалось совершить в Афуле, не был осуществлен); что его люди избили бывшего заключенного-араба, которого подозревали в связях с израильскими властями, а затем заставили его пойти на теракт-самоубийство, который планировалось осуществить в Хайфе, в итоге бомба, положенная в игрушечную коляску, взорвалась на КПП, были убиты двое палестинских арабов, двое пограничников получили ранения; что он убедил жительницу ПА стать вербовщицей террористок-смертниц; что в 2006 году он подготовил теракт с применением взрывного устройства в торговых центрах в Пардес-Хане или Нацрат-Илите (теракты удалось предотвратить).
В 2018 и 2019 годах Зубейди и Баргут использовали автомобиль палестинской администрации для поездок в район Бейт-Эля, где они стреляли в сторону еврейского поселения. В рамках проводимого расследования были конфискованы автоматическая винтовка М-16 и магазины с патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что это оружие применялось при обстрелах. Зубейди признался в причастности к обстрелам Бейт-Эля.
По совокупности совершенных преступлений, в соответствии со сделкой о признании вины, Зубейди грозили 15 лет тюрьмы. Следствие по его делу продолжалось.
В августе 2019 года в Дженине в ходе спецоперации был задержан Дауд Зубейди, родной брат Захарии Зубейди.
В октябре 2020 года при отражении нападения на КПП около Дженина был ранен 16-летний Мухаммад Захария Зубейди – сын Захарии Зубейди.
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