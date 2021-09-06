Минздрав вносит изменения в список "желтых" стран

Министерство здравоохранения вносит изменения в список "желтых" стран, по возвращении из которых израильтянам не нужен двухнедельный карантин.

В случае утверждения правительством новые распоряжения вступят в силу 14 сентября.

В новом списке "желтых" стран Австрия, Уругвай, Бахрейн, Габон, Гонконг, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Словакия, Польша, Чехия и Кипр.

Венгрия и Сингапур с 14 сентября будут переведены в список "оранжевых" стран.

Инструкции для возвращающихся из "желтых" стран не изменились. После возвращения из "желтой" страны следует находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен. В списке "красных" стран остаются Болгария, Бразилия, Мексика и Турция.

"Оранжевыми" являются все страны, не внесенные в "красный" и "желтый" списки. Израильтяне, прилетевшие из "оранжевой" страны, освобождаются от двухнедельного карантина (или недельного при наличии двух отрицательных тестов) в следующих случаях:

Если они получили третью, "бустерную" дозу вакцины против коронавируса;

2. Если они получили две дозы вакцины, и после получения второй дозы прошло менее шести месяцев;

3. Если они переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины;

4. Если они переболели коронавирусом, и с момента получения справки о выздоровлении на основании ПЦР-теста прошло менее шести месяцев.

Все люди, попадающие в эти категории, после возвращения должны находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.