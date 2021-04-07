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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2021 г., 10:41

Разрешен въезд в Израиль привитым и переболевшим родственникам граждан страны

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Разрешен въезд в Израиль привитым и переболевшим родственникам граждан страны

В среду, 7 апреля, вступают новые правила въезда в Израиль для иностранцев. В частности, облегчены правила въезда в страну привитых или переболевших близких родственников израильтян.

Все желающие въехать в Израиль иностранцы, в том числе привитые и переболевшие, должны предварительно получить разрешение от Управления регистрации населения или МИДа. Также необходимо предъявить страховой полис, включающий в себя лечение от коронавируса.

Въезд в Израиль разрешается только после предъявления отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов.


Привитым и переболевшим иностранным гражданам въезд разрешен в следующих случаях:

- Гражданин или постоянный житель Израиля, центр жизни которого находится за границей, однако в стране у него есть близкие родственники, сможет въехать в Израиль с супругом/супругой и их детьми;

- Иностранные граждане, у которых в Израиле есть близкие родственники (как граждане, так и постоянные жители), смогут посетить Израиль вместе с супругами и детьми;

Все иностранцы, въезжающие в Израиль, должны быть либо вакцинированными, либо переболевшими коронавирусом. Исключение делается только для младенцев младше одного года.

Также расширен список иностранцев, не получивших прививку и не переболевших коронавирусом, однако имеющих возможность въехать в Израиль.

Полный список лиц, имеющих право на въезд в Израиль, опубликован на сайте Управления регистрации населения.

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