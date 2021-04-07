Коалиционные переговоры: давление на Смотрича и "правительство Лапида-Беннета"

7 и 8 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главами партий, порекомендовавших президенту передать ему мандат на формирование коалиции.

Помимо "Ликуда", речь идет о партиях ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". В окружении премьер-министра отмечают, что целью встреч является координация позиций перед началом коалиционных переговоров. В настоящий момент главным препятствием является отказ партии "Ционут Датит" согласиться на создание коалиции, которую извне будет поддерживать арабская исламистская партия РААМ.

7 апреля в эфире радиостанции "Коль бе-рама" министр жилищного строительства Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") заявил, что беседовал с Бецалелем Смотричем (лидер "Ционут Датит"), и тот ответил, что есть формулы, позволяющие найти решение. В то же время депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир заявил, что блок, частью которого он является, не пойдет ни на какие компромиссы в этом вопросе. "Всем придется привыкнуть к мысли о том, что есть партии, которые не нарушают обещаний, данных избирателям", – заявил Бен Гвир в интервью "Кан РЭКА".

Как сообщает "Кешет", одна из возможностей, которая взвешивается – найти способ закрепить юридически тот факт, что данный случай является единственным и исключительным. Еще одна возможность, которую проверяют приближенные премьер-министра – получение согласия главы РААМ Мансура Аббаса на декларацию лояльности государству Израиль как национальному государству еврейского народа. В этом случае, полагают в окружении Нетаниягу, "Ционут Датит" даст согласие на участие в коалиции при поддержке РААМ.

Если будет найдено то или иное решение по вопросу о союзе с Мансуром Аббасом, Нетаниягу потребуется уговорить главу партии "Ямина" Нафтали Беннета. Встреча Нетаниягу и Беннета состоится 8 апреля. Однако в политических кругах полагают, что серьезные переговоры между "Ликудом" и "Яминой" возможны лишь в том случае, если у Нетаниягу будет реальная перспектива формирования коалиции. В противном случае Беннет предпочтет подождать провала Нетаниягу, чтобы получить возможность диктовать условия на переговорах с Яиром Лапидом. В настоящий момент переговоры "Ямины" и "Еш Атид" приостановлены, однако Яир Лапид заявил, что попытки создать коалицию в том случае, если Нетаниягу не преуспеет, продолжаются.

Лапид опубликовал запись в социальной сети Facebook и пояснил, что правительство, которое он собирается сформировать, будет "коалицией национального согласия". "Там будут три правые партии ("Ямина", "Тиква Хадаша" и НДИ), две центристские партии "Еш Атид" и "Кахоль Лаван") и две партии, относящиеся к левосионистскому крылу ("Авода" и МЕРЕЦ). Это означает, что ни у кого не будет возможности полностью реализовать свое мировоззрение, но необходимо будет сфокусироваться на том, что позволит коалиции функционировать", – подчеркнул Лапид.

Как сообщалось ранее, Беннет готов взвесить возможность создания ротационного правительства с Лапидом. Это противоречит предвыборным обещаниям главы "Ямина", заявлявшего, что не допустит создания правительства, в котором Яир Лапид является премьер-министром, даже если речь идет о ротации. Главным требованием Беннета является предоставление партии "Ямина" приоритетного голоса при решении спорных вопросов. Вряд ли такое требование будет приемлемо для "Еш Атид", "Аводы" или МЕРЕЦ.