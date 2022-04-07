Израиль отменил коллективную защиту мигрантов из ДР Конго

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед подписала указ, снимающий коллективную защиту с находящихся в Израиле граждан Демократической республики Конго.

Коллективная защита была предоставлена в 2002 году на основании международной конвенцией о беженцах в связи с шедшей в ДР Конго гражданской войной. Управление регистрации населения и миграции Израиля объявило, что ситуация в стране нормализовалась, и коллективная защита больше не требуется.

В связи с этим у находящихся в Израиле граждан ДР Конго (около 300 человек) будет 30 дней, чтобы подать индивидуальное прошение о получении статуса беженца. Те, чьи прошения будут отклонены, будут возвращены на родину.

Представитель агентства ООН по беженцам в Израиле представил в прошлом месяце комиссии Кнессета по вопросам беженцев отчет по ДР Конго, отметив, что в стране по-прежнему фиксируются множество случаев нарушения прав человека, и что гуманитарные условия в стране все еще проблематичны. Он призвал Израиль не отменять коллективную защиту граждан Конго, входящих в одну из "особых" категорий – жертв насилия, тяжело больных, инвалидов, стариков.

Коллективную защиту граждан ДР Конго собирался отменить в 2018 году министр внутренних дел Арье Дери, однако тогда МИД Израиля заблокировал это решение.

На текущий момент Израиль предоставляет коллективную защиту гражданам трех государств – Судана, Эритреи и Украины.