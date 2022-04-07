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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 16:36

Певец Эяль Голан допрошен в связи с новыми жалобами на сексуальные домогательства

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Певец Эяль Голан допрошен в связи с новыми жалобами на сексуальные домогательства

В четверг, 7 апреля, израильские СМИ сообщили, что известный певец в стиле мизрахи Эяль Голан днем ранее был допрошен по делу "социальные игры", в центре которого расследуются жалобы на сексуальные домогательства.

В начале недели по этому же делу, по информации сайта "Хадашот-13", был допрошен экс-футболист Хаим Ревиво, считающийся близким другом Голана.

В обоих случаях, по данным СМИ, стали две новые жалобы на сексуальные домогательства в отношении Эяля Голана и людей из его круга.


Адвокаты Ревиво и Голана заявляют, что речь идет о безосновательных обвинениях и выражают надежду, что "скоро прояснится правда".

Первое расследование в отношении известного музыканта полиция начала в ноябре 2013 года. Тогда несколько несовершеннолетних девушек заявили, что у них были интимные отношения с певцом, его отцом, а также различными людьми из компании Эяля Голана. Позднее предполагаемые жертвы отказались от своей показаний. В феврале 2014 года прокуратура Тель-Авивского округа сообщила о прекращении расследования в отношении певца "за недостаточностью улик". При этом отец певца Дани Битон был приговорен к тюремному сроку за склонение несовершеннолетних к занятиям проституцией, в эксплуатации несовершеннолетних для занятий проституцией, в создании помех следствию и уничтожении улик.

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