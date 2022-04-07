К операции по розыску и задержанию террористов привлечены ЦАХАЛ и "Сайерет Маткаль"

К операции по задержанию вооруженных террористов, которые, по оценкам полиции и спецслужб, все еще находятся в Тель-Авиве привлечены военнослужащие, переброшенные в город около недели назад в связи с последней волной теракта.

Также в операции участвуют бойцы спецназа "Сайерет Маткаль" и антитеррористического подразделения.

Вечером министр обороны Бени Ганц приехал на военную базу "Кирия" в Тель-Авиве, где проводит совещание с начальником Генштаба Ави Кохави и начальником оперативного отдела Одедом Басьюк. Позднее к обсуждению присоединились глава правительства Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.