Больница "Ихилов": констатирована смерть двух раненых в результате теракта

Из больницы "Ихилов" сообщили, что усилия врачей по спасению жизни двум раненым не увенчались успехом, врачи констатировали их смерть.

Состояние еще четырех человек оценивается как тяжелое. Они доставлены в операционные. По словам медикам, существуют опасения за жизнь этих пациентов.

Из больницы "Вольфсон" в Холоне сообщили, что в приемное отделение обратились два человека с легкими ранениями, полученными в теракте.

Еще четверо раненых доставлены из центра города в больницу "Ихилов".