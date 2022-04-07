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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 22:08

Больница "Ихилов": констатирована смерть двух раненых в результате теракта

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Больница "Ихилов": констатирована смерть двух раненых

Из больницы "Ихилов" сообщили, что усилия врачей по спасению жизни двум раненым не увенчались успехом, врачи констатировали их смерть.

Состояние еще четырех человек оценивается как тяжелое. Они доставлены в операционные. По словам медикам, существуют опасения за жизнь этих пациентов.

Из больницы "Вольфсон" в Холоне сообщили, что в приемное отделение обратились два человека с легкими ранениями, полученными в теракте.

Еще четверо раненых доставлены из центра города в больницу "Ихилов".


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