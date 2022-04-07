Либерман отложил на год урезание субсидий на ясли для детей студентов йешив

В четверг, 7 апреля, в ответ на ультиматум, выдвинутый депутатом от партии "Ямина" Ниром Орбахом, министр финансов Авигдор Либерман отложил отмену субсидий на детские сады для детей студентов йешив. Радиостанция "Кан Бет" передала, что решение о прекращении субсидий для детей, один из родителей которых не работает, отложено на год.

О том, что государство намерено субсидировать ясли только для детей двух работающих родителей, было объявлено летом прошлого года. Это решение автоматически лишило бы помощи ультраортодоксальные семьи, где женщина работает, а муж учится в йешиве и не работает. До сих пор такие семьи получали субсидии от государства на ясли для детей до трех лет.