Минфин: согласована работа министерств и ведомств в дни Песаха для помощи новым репатриантам

Министр финансов Авигдор Либерман договорился с министерством внутренних дел, министерством алии и интеграции и "Нативом" о продолжении работы их сотрудников в течение пасхальной недели, сообщает пресс-служба главы минфина.

"Либерман также договорился с министром туризма о субсидировании за счет государства работы экскурсионных автобусов и гидов для новых репатриантов из Украины и сопредельных стран в дни праздника Песах", – говорится в этом сообщении.

"Будет обеспечена непрерывность приема посетителей в МВД и министерстве алии, таким образом обслуживание репатриантов не отложится из-за праздника. Кроме того, согласована компенсация работникам, которые решат работать в этот период. Также объявлено о полном субсидировании автобусных экскурсий по стране во время праздника Песах, на которых репатрианты смогут узнать интересные факты из истории Государства Израиль", – заявляет пресс-служба Либермана.