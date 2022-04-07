Прогноз погоды на 7 апреля: понижение температуры, облачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 апреля, в первой половине дня температура будет значительно ниже, чем вчера, но выше среднесезонной. Облачно. Местами дымка, туман.

В Иерусалиме – 11-25 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 15-21, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 13-31, в Мицпе-Рамоне – 15-28, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 11-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-29, на Голанских высотах – 12-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу ожидается понижение температуры. В воскресенье – температура без существенных изменений, облачно.