Политический кризис: ультиматумы и шаги политиков

В коалиции и в оппозиции продолжают готовиться к дальнейшим шагам на фоне политического кризиса. Утром 7 апреля глава блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни заявил, что ультраортодоксы потребуют от лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу обязательства сделать все возможное для того, чтобы сформировать коалицию в действующем Кнессете. Как сообщает "Кан Бет", это условие продолжения существования право-религиозного блока.

Аналогичного мнения придерживается глава ШАС Арье Дери. В интервью газете "Исраэль а-Йом" Дери заявил, что готов "простить Авигдора Либермана". По словам лидера ШАС, если лидер НДИ захочет, он сможет войти в коалицию, которую будет формировать право-религиозный блок после распада нынешней коалиции. "Ради того, чтобы было создано нормальное правительство, нужно пойти на все", – сказал Дери.

В свою очередь, в партии "Ямина" продолжается обсуждение сложившейся ситуации. Минувшей ночью состоялась тройственная встреча министра внутренних дел Айелет Шакед, заместителя министра Абира Кары и депутата Нира Орбаха. В ходе встречи Шакед убеждала Орбаха и Кару не откалываться от фракции "Ямина". После этой встречи Нир Орбах опубликовал список требований к премьер-министру. В числе требований: отмена планирующегося урезания субсидий на ясли для детей учащихся йешив. Орбах также требует немедленного созыва комиссии, утверждающей строительство в Иудее и Самарии. Еще одно требование Нира Орбаха касается присоединения непризнанных еврейских форпостов к сети электрической компании "Хеврат Хашмаль". В ответ на эти требования заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ) обвинил Орбаха в националистическом популизме. "Что важнее – пойти навстречу нарушителям закона, которые каждую неделю нападают на солдат ЦАХАЛа, или сохранить правительство национального спасения?" – заявил Голан.

Как сообщила газета "Исраэль а-Йом", в коалиции намерены использовать пять недель парламентских каникул для попытки стабилизировать политическую ситуацию. Если эти попытки не увенчаются успехом, то будут объявлены досрочные выборы, которые пройдут в сентябре 2022 года.