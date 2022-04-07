8 апреля в Тель-Авиве пройдет забег солидарности с Украиной

Утром 8 апреля в тель-авивском парке "А-Яркон" пройдет благотворительный забег Run for Ukraine, организованный организацией "Израильские друзья Украины" совместно с украинским посольством.

Бегунам будут предложены три дистанции: полтора, три и пять километров. Участие платное, средства будут перечислены украинским больницам и Фонду украинской певицы Тины Кароль, помогающему детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Организаторы подчеркивают: регистрация открыта для всех желающих, независимо от уровня физической подготовки – дистанцию можно просто пройти. Можно приехать целыми семьями или взять с собой коллег.

Среди участников будет 17-летний украинец Сергей Кондрацкий, который уже три года борется с раком. В 2020 году его в тяжелом состоянии привезли в Израиль на лечение. Поддержать его приедет израильский журналист Сергей Ауслендер, опубликовавший книгу о борьбе с онкологическим заболеванием.

Для болельщиков предусмотрена благотворительная лотерея, для детей – анимация и мастер-классы. Здесь же можно будет приобрести сувенирную символику, в том числе флаги Украины.