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NEWSru.co.il :: В Израиле7 апреля 2022 г., 17:10

На судебном процессе по делу Задорова возник конфликт между прокуратурой и Институтом судмедэкспертизы

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На судебном процессе по делу Задорова возник конфликт между прокуратурой и Институтом судмедэкспертизы

На заседании суда по делу Романа Задорова, состоявшемся днем ранее, произошло серьезное столкновение между представителем прокуратуры Шарон Ар-Цион и директором Государственного института судмедэкспертизы профессором Хеном Кугелем, выступавшим на стороне защиты. Сайт "Мако" пишет , что вчерашний конфликт может негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве между прокуратурой и единственным в Израиле учреждении, занимающейся судебной экспертизой.

Отметим, что на первом процессе по делу об убийстве Таир Рады профессор Кугель выступал на стороне обвинения.


Днем ранее СМИ сообщали, что во время выступления Хена Кугеля представитель прокуратуры Шарон Ар-Цион высказала опасения, что тот может искажать факты, заняв позицию защиты. По ее словам, сторона, которая платит, может ожидать от Кугеля результатов.

Председатель судейской коллегии судья Ашер Кола остановил нападки на свидетеля, но разгорающийся конфликт остановить ему не удалось.

Глава института судебной медицины заявил, что, у прокуратуры никогда не возникало сомнений в данных им заключениях, когда он выступал на стороне прокуратуры. Когда же он выступает как независимый эксперт на стороне защиты, к делу приобщена лишь десятая часть его заключений.

"Мако" пишет, что профессор Кугель требует от прокуратуры извинений, и угрожает "изменить формат сотрудничества с прокуратурой".

При этом издание пишет, что прокуратура совершила серьезную стратегическую ошибку. Многие адвокаты защиты следили за этим процессом, и некоторые из них, возможно, по примеру прокуратуры будут ставить под сомнения заключения судмедэкспертов.

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