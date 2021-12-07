Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу

Мировой суд Ашдода приговорил 39-летнего жителя Беэр-Шевы Ашера Бен-Дора к 8 месяцам общественных работ за публикацию угроз в адрес экс-главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В июне 2020 года Бен-Дор опубликовал в микроблоге Twitter вопрос, "не знает ли кто о подготовке покушения на Нетаниягу, потому что уже пора бы".

Сам Бен-Дор утверждал, что написал глупость, не подумав, в качестве шутки.

В приговоре судья Лиат Шамир-Гирш указала, что приняла во внимание "тяжелые жизненные обстоятельства обвиняемого, повлиявшие на его поведение".

Вместе с тем, на него был также наложен штраф в размере 4500 шекелей в связи с нарушением обязательства воздерживаться от угроз, данного в рамках предыдущего приговора по делу об угрозах сожительнице.