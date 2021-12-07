В детском саду в Кирьят-Гате реанимировали маленькую девочку, задержана воспитательница

Утром во вторник, 7 декабря, в детский сад в Кирьят-Гате была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" после того, как девочка примерно двух лет потеряла сознание.

Парамедики МАДА реанимировали девочку, у которой не было пульса. Пострадавшая доставлена в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Судя по сообщению МАДА, девочка задохнулась из-за капюшона куртки худи, в которую она была одета.

Полиция задержала воспитательницу, женщину примерно 30 лет, по подозрению в халатности.