В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра

Во вторник, 7 декабря, в Иерусалиме премьер-министр Нафтали Беннет встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в рамках трехстороннего саммита Израиль-Греция-Кипр. Во встрече участвовала министр энергетики Карин Эльхарар.

Пресс-служба главы правительства Израиля приводит следующие слова Беннета, прозвучавшие перед началом переговоров: "Отношения между нашими народами крепче, чем когда-либо, во многом благодаря вашей инициативе и вашему руководству. Мы это понимаем и ценим. В то время, когда деструктивные силы пытаются стать еще более разрушительными, чрезвычайно важно, чтобы мы, позитивные силы, работали вместе во имя процветания, обороны и экономики в регионе Восточного Средиземноморья. Отношения между двумя нашими народами выходят за рамки общих интересов. У нас общие ценности, а иногда и общие проблемы. Я очень жду сегодняшнего трехстороннего саммита с участием Греции, Кипра и Израиля".

По окончании встречи министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн и заместитель министра инноваций и технологий Кипра Кириакос Коккинос в присутствии премьер-министра и президента подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области научных исследований и технологий в целях содействия научному прогрессу Израиля и Кипра. Соглашение укрепляет научно-техническое сотрудничество между Израилем и Кипром и определяет новые рамки для деятельности правительств двух государств по продвижению идей и проведению исследований.