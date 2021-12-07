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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 16:29

Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море

Во вторник, 7 декабря, министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" написал о прошедшей церемонии по случаю окончания строительства заградительного сооружения на границе с сектором Газы. Он опубликовал несколько фотографий сооружения из железа и бетона, которое проходит не только по суше, но и защищает израильскую территорию с моря. Общая протяженность сооружения 65 км. Она имеет наземную и подземную часть. Строительство заграждения продолжалось 3,5 года.

Ганц пишет, что этот проект, с оперативной и технической точек зрения, является первым в своем роде. Это сооружение из бетона, железа, оснащенное чуткими датчиками, лишает ХАМАС тех возможностей, которые террористическая организация развивала многие года, и встает между ХАМАС с жителями юга Израиля.


Министр обороны также пишет, что это сооружение защищает жителей израильских населенных пунктов и возвращает им чувство личной безопасности.

Комментируя окончания строительства "забора" экс-депутат Кнессета, а ныне ведущая радиостанции "Кан Бет", Шели Яхимович, в своей программе сказала, что она, будучи членом парламентской комиссии по обороне, несколько раз наблюдала вблизи за строительством. "Это 65 километров передовых технологий и датчиков, большая часть из которых были разработаны и произведены в Израиле", - сказала она.


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