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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 14:51

Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль

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Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль

Во вторник, 7 декабря, канцелярией министра иностранных дел Израиля Яира Лапида было объявлено, что в ближайшее воскресенье, 12 декабря, в Израиль прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запланированы встречи Лаврова с премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, в ходе которых будут обсуждаться ситуация в Сирии, переговоры по ядерной программе Ирана, противодействие эпидемии коронавируса и другие темы.


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