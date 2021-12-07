Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль

Во вторник, 7 декабря, канцелярией министра иностранных дел Израиля Яира Лапида было объявлено, что в ближайшее воскресенье, 12 декабря, в Израиль прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запланированы встречи Лаврова с премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, в ходе которых будут обсуждаться ситуация в Сирии, переговоры по ядерной программе Ирана, противодействие эпидемии коронавируса и другие темы.