Утвержден минимальный порог наказаний за незаконное владение и торговлю оружием

В ходе пленарного заседания Кнессета депутаты утвердили во втором и третьем чтениях законопроект Шаран Хаскель ("Тиква Хадаша") об установлении минимального порога наказаний за преступления, связанные с владением и торговлей оружием.

Согласно закону, который утвержден в качестве временного постановления, минимальное наказание за эти преступления должно составлять не менее четверти от наказания, предусмотренного в качестве максимального.

Максимальное наказание за незаконное владение оружием – 7 лет тюремного заключения, за незаконное владение запчастями для оружия или боеприпасами – 3 года тюремного заключения, за незаконное ношение оружия – 10 лет тюремного заключения, за незаконную торговлю оружием – 15 лет тюремного заключения.

Следует отметить, что как правило, в израильском уголовном законодательстве отсутствуют минимальные пороговые значения наказания, а прописан только максимум.