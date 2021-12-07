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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 06:59

Утвержден минимальный порог наказаний за незаконное владение и торговлю оружием

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Утвержден минимальный порог наказаний за незаконное владение и торговлю оружием

В ходе пленарного заседания Кнессета депутаты утвердили во втором и третьем чтениях законопроект Шаран Хаскель ("Тиква Хадаша") об установлении минимального порога наказаний за преступления, связанные с владением и торговлей оружием.

Согласно закону, который утвержден в качестве временного постановления, минимальное наказание за эти преступления должно составлять не менее четверти от наказания, предусмотренного в качестве максимального.

Максимальное наказание за незаконное владение оружием – 7 лет тюремного заключения, за незаконное владение запчастями для оружия или боеприпасами – 3 года тюремного заключения, за незаконное ношение оружия – 10 лет тюремного заключения, за незаконную торговлю оружием – 15 лет тюремного заключения.


Следует отметить, что как правило, в израильском уголовном законодательстве отсутствуют минимальные пороговые значения наказания, а прописан только максимум.

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