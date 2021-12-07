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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 21:05

Полиция предупреждает о фишинговой атаке, маскирующейся под сообщения от Почты Израиля

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Полиция предупреждает о фишинговой атаке, маскирующейся под сообщения от Почты Израиля

Во вторник, 7 декабря, пресс-служба полиции опубликовала предупреждение для населения об участившихся случаях мошенничества с целью получения данных кредитных карт и банковских счетов израильтян.

Полиция предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения, используя реальный телефонный номер почтовой службы и название Israel Post. Таким образом, у пользователей, получавших ранее SMS от почты, сообщения от мошенников сохраняются в том же диалоговом окне. В SMS предлагается оплатить таможенный сбор за посылку по ссылке, ведущий на сайт мошенников.

Пресс-служба полиции отмечает, что большинство сайтов, на которые ведут ссылки, исчезают через несколько дней, но вместо них появляются новые сайты.


Полиция призывает израильтян проявлять осторожность в случаях, когда их просят ввести данные банковского счета или кредитной карты. Рекомендуется зайти на официальный сайт Почты Израиль и проверить в личном кабинете, действительно ли на ваше имя пришла посылка и требуется оплатить таможенный сбор.

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