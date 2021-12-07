Прогноз погоды на 7 декабря: сильный восточный ветер, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 декабря, температура в среднем немного выше, чем вчера. Переменная облачность. Сильный восточный ветер в горах на севере.

В Иерусалиме – 13-17 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 16-24, в Мицпе-Рамоне – 13-19, на побережье Мертвого моря – 21-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-21, в Ариэле – 14-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-21, на Голанских высотах – 16-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 45 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду ожидается понижение температуры. В четверг – прохладно, местами дожди. В пятницу будет облачно, температура немного повысится.