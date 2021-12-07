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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 20:08

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве проходит акция протеста правого лагеря

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На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве проходит акция протеста правого лагеря

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авива проходит акция протеста право-религиозного лагеря, в которой принимают участие тысячи людей. На площади находятся также депутаты Кнессета.

Участники этого мероприятия протестуют против того, что они называют попыткой правительства "нанесения ущерба еврейскому характеру государства Израиль", а также присутствия в правительстве партии РААМ, которая, по их словам, связана с ХАМАСом в секторе Газы.

Глава парламентского блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич в своем "твиттере" обвинил СМИ в попытке "умолчать" о том, что в Тель-Авиве проходит массовая акция протеста правого лагеря. "Но это не заставит нас замолчать. Здесь впечатляющее событие. Великое единство представителей религиозного и светского лагерей, которые требуют сохранить еврейский характер государства. Толпа, собравшаяся здесь, представляет израильское большинство, и оно победит и вернется, чтобы возглавить государство Израиль", - написал он.


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