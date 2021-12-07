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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 13:41

Началась запись на программы для одаренных детей

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Началась запись на программы для одаренных детей Началась запись на программы для одаренных детей Началась запись на программы для одаренных детей

Началась запись на программы для одаренных школьников "Альфа", "Одиссея" и "Идея". Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего для талантливых и одаренных детей фонда Маймонида. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов (хет-тет) со всей страны.

Записаться на программы можно на сайте Центра ученых будущего. Запись продлится около более месяца и закончится 15 января 2022 года. В министерстве просвещения и в Центре ученых будущего поощряют отличников, и даже тех, кто не был в прошлом определен "одаренным", записаться на программу и пройти экзамен, по результатам которого, они смогут стать участниками проекта "Альфа", "Одиссея" или "Идея".

Программа "Альфа": предназначен для одаренных детей. Его цель – обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).


Для выпускников 8-х классов ("хет") "Альфа" – трехгодичная программа и для выпускников 9-х классов (хет) – двухгодичная. Проект стартует в начале следующего учебного года (2021-2022) в следующих учебных заведениях: Ариэльский университет в Самарии (только для девушек), Университет Бар-Илан, Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Институт Вейцмана в Рэховоте, Университет Бен-Гурион в Беэр-Шеве.

Программа "Идея" – новая и уникальная программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-й класс, в области гуманитарных наук.

В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале следующего учебного года (2021-2022) в Тель-авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме.

Программа "Одиссея" (бывший проект – "Изобретатели будущего"): Проект "Одиссея" сформирован совместно с департаментом кибернетики при канцелярии главы правительства и при поддержке Фонда Раши и компании Меланокс.

Проект "Одиссея" был разработан с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров – изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.


"Одиссея" предназначен для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-м (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" – 4 года – с 9-го (тет) по 12-й класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.

Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе, в Бар-Иланском университете и в академическом колледже Тель-Хай. Содержание программ может отличаться друг от друга – в зависимости от ВУЗа. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.

Дни открытых дверей

В ближайшие дни во всех ВУЗах пройдут дни открытых дверей, на которых можно будет поближе ознакомится с программами. Записаться на мероприятия, которые пройдут в основном в режиме онлайн, можно здесь.

Менахем Недлер, глава отдела одарённых детей при министерстве просвещения: "Одаренных детей характеризует широкий кругозор, высокий интеллект и безграничное любопытство. Министерство просвещения предает особое значение вкладу в развитие одаренных детей и отличников, будущих лидеров израильского общества".


Эли Фрид, генеральный директор Центра ученых будущего: "Вклад в одаренных детей, это прямой вклад в экономическое, общественное и научное будущее нашей страны. Это одна из самых верных и мудрых инвестиций, которое Израиль может и должен сделать. Эти ученики в короткие сроки будут стоять на передовой всех инновационных сфер и позволят нам сохранить интеллектуальное преимущество на Ближнем востоке. Мы особенно подчеркиваем в этих программах общественные и моральные аспекты. Мы верим, что развитие личности и умение работать в команде, это важные навыки, которые необходимы молодому поколению израильских лидеров в научной сфере".

Записаться на программы можно на сайте Центра ученых будущего

Публикуется в рамках информационного партнерства

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