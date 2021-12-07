Достигнуто соглашение с минобороны о том, что каждый солдат-одиночка будет иметь отдельную комнату в армейской квартире

Председателю финансовой комиссии Кнессета Алексу Кушниру (НДИ) удалось убедить министерство обороны в том, что каждый солдат-одиночка должен иметь отдельную комнату в квартирах, предоставляемых армией.

Пресс-служба НДИ напоминает, что этой проблемой Кушнир занимается давно. Он поднял этот вопрос еще в Кнессете прошлого созыва, когда он возглавлял подкомиссию по делам солдат-одиночек.

Кушнир говорил о том, что солдаты, не имеющие в Израиле семьи, должны иметь свое личное пространство вне военной части. Однако в армейских квартирах "Агуда ле-маан а-хаяль" они вынуждены делить комнату с другими.

Пресс-служба НДИ сообщает, что решение о предоставлении каждому солдату-одиночке отдельной комнаты вступит в силу в ближайшие месяцы, на реализацию его может потребоваться от года до полутора лет в зависимости от ситуации на рынке жилья.

"Я очень рад, что мне наконец-то удалось убедить министерство обороны и нашлись деньги для реализации этого решения. Я знаю, насколько важно решение этой проблемы для солдат-одиночек. Ведь невозможно смириться ситуацией, когда у солдата нет ни одного личного уголка", - сказал депутат.

Алекс Кушнир также сообщил о решении вопроса о выплате премиального пособия солдатам-резервистам, служба которых приходятся на стык декабря и января. В настоящее время те, чей призыв на сборы приходится на конец календарного года, получают меньше премиальных, так как выплата высчитывается по количеству дней службы "милуим", сделанных за календарный год. "В прошлом году я получил десятки сообщений от резервистов, которые чувствуют себя обманутыми – они получают повестку, которая выпадает на период с декабря по январь, что значительно снижает размер их премиальных выплат. Несколько месяцев назад я попросил оборонное ведомство изменить этот порядок. Сегодня мне сообщили, что принято положительное решение по этому вопросу: теперь критерием получения увеличенной выплаты будет считаться непрерывность дней резервистской службы даже в том случае, если она приходится на два календарных года", -сообщил политик.