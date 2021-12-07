Перестрелка во время задержания подозреваемых в Джиср аз-Зарка

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в ходе задержания трех жителей Джиср аз-Зарка, один из которых был вооружен, те открыли огонь в сторону полицейских. Полицейские открыли ответный огонь, но подозреваемым удалось оторваться от преследования.

В сообщении полиции отмечается, что в результате перестрелки не было раненых.

В ходе прочесывания территории полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемых. У одного из них был изъят пистолет-автомат кустарного производства.

Завтра, 8 декабря, они будут доставлены в суд в Хадере для продления срока ареста.

Сообщается, что одному из задержанных 16 лет, двум другим - около 20.