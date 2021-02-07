Эксперты: "В случае поспешного выхода из карантина Израилю придется хоронить свою молодежь"

На заседании правительства, посвященном возможности частичного открытия системы образования, в том числе возобновления работы детских садов, были заслушаны представители минздрава и эксперты. Они в один голос говорили о том, что этот шаг приведет к росту заболеваемости и дополнительной нагрузке на больницы.

Профессор Ран Балицер, глава экспертной группы, консультирующей координатора программы "Маген Исраэль", подверг резкой критике намерение правительства возобновить работу образовательных учреждений. Именно ему принадлежит фраза, которая произвела наибольшее впечатление на политиков. Он сказал, что в случае поспешного открытия системы образования "Израилю придется хоронить свою молодежь".

Шарон Эльрои Прайс, глава департамента общественного здравоохранения в минздраве, также заявила, что слишком быстрый выход из режима карантина приведет к росту заболеваемости и "омоложению" жертв эпидемии. Отметим, что ранее Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

Накануне заседания правительства министерство здравоохранения представило данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди несовершеннолетних. Как передал телеканал "Кан-11", по данным минздрава, за последние два месяца уровень заболеваемости среди детей вырос на 400%. Если в декабре было зарегистрировано 1500 случаев заражения COVID-19 среди детей, в начале февраля этот показатель превысил 6000 случаев.

Сайт N12 написал, что слова экспертов произвели сильное впечатление на участников заседания. Министр просвещения Йоав Галант заявил, что он не будет настаивать на открытии системы образования, "поскольку здоровье важнее всего".

Заседание было приостановлено по инициативе Биньямина Нетаниягу, который попросил паузу для проведения консультаций с Бени Ганцем и Юлием Эдельштейном.

После окончания заседания правительства министр просвещения Йоав Галант сказал журналистам: "Я знаю, что непросто без учебы. И я очень сожалею по поводу задержки с открытием, но здоровье учащихся важнее".

Заседание кабинета продолжится в понедельник, 8 февраля.