В ходе драки в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин

В ночь на пятницу, 7 января, в ходе драки на улице а-Пнимим в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин.

Пострадавшие, получившие ножевые ранения, были доставлены в городскую больницу "Барзилай". Их состояние остается тяжелым.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По данным полиции, были ранены двое жителей арабского населенного пункта Кафр Касем.