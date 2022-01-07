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NEWSru.co.il :: В Израиле7 января 2022 г., 02:41

В ходе драки в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин

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В ходе драки в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин

В ночь на пятницу, 7 января, в ходе драки на улице а-Пнимим в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин.

Пострадавшие, получившие ножевые ранения, были доставлены в городскую больницу "Барзилай". Их состояние остается тяжелым.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По данным полиции, были ранены двое жителей арабского населенного пункта Кафр Касем.


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