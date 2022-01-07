В ходе драки в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин
В ночь на пятницу, 7 января, в ходе драки на улице а-Пнимим в Ашкелоне были тяжело ранены двое молодых мужчин.
Пострадавшие, получившие ножевые ранения, были доставлены в городскую больницу "Барзилай". Их состояние остается тяжелым.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
По данным полиции, были ранены двое жителей арабского населенного пункта Кафр Касем.
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