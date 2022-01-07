Профессор Аш: лекарства от коронавируса "не изменят правил игры"
Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш заявил, что лекарства от коронавируса "не изменят правил игры".
Он подчеркнул, что применение лекарственных препаратов Paxlovid, Molnupiravir и т.п. облегчает тяжелое течение заболевания, но не решает проблемы роста числа госпитализаций на фоне пятой волны коронавируса.
В свою очередь, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка утром в пятницу, 7 января, в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле вероятно будут 2500 тяжелобольных COVID-19. Профессор Зарка подчеркивает, что речь идет о крайне опасном сценарии, так как система здравоохранения может не справиться с тысячами госпитализированных. Кроме того, эта ситуация приведет к вынужденному отказу от обслуживания пациентов с другими заболеваниями.
"Системе здравоохранения нужно больше кислорода", – сказал Зарка. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет получено оборудование, необходимое для оказания единовременной помощи большому числу зараженных коронавирусом, а также для помощи в условиях домашней госпитализации.
Зарка отметил, что, согласно мировому и израильскому опыту, пик волны эпидемии длится несколько недель, и в течение этого периода всем следует особое внимание уделять индивидуальным карантинным мерам: носить защитные маски в помещениях и при собрании большого числа людей на открытом пространстве, соблюдать социальную дистанцию и т.д. Он подчеркнул, что израильские власти вовсе не намерены допустить массовое заражение ради достижения коллективного иммунитета. Профессор призвал граждан проходить тестирование и самоизолироваться при положительном результате теста.
Вечером 6 января телеканал "Кан-11" передавал, что правительству Израиля представлен тревожный прогноз, согласно которому через две недели в стране может быть более 1 миллиона зараженных. В репортаже говорилось, что среди госпитализированных больных, состояние которых оценивается как тяжелое, только 10-20% заражены штаммом "омикрон", остальные – заражены штаммом "дельта".
В сюжете телеканала "Кан-11" отмечалось, что правительство обеспокоено тем, как обеспечить оказание основных услуг населению и работу жизнеобеспечивающих предприятий в то время, когда большое количество работников находятся на больничном или на карантине. Согласно информации из неофициальных источников, в правительстве рассматривается возможность сокращения срока обязательного карантина в случае бессимптомного протекания болезни для работников жизнеобеспечивающих предприятий и для родителей болеющих детей. Новостная служба корпорации "Кан" передала, что у главы правительства состоялось обсуждение требования министерства финансов сократить карантин для зараженных, но не имеющих симптомов заболевания, с 10 до 7 дней. Предполагается, что это требование будет выполнено, и новые правила вступят в силу уже на следующей неделе.
Отметим, что, по состоянию на вечер 6 января, в Израиле было более 78 тысяч зараженных коронавирусом, 328 из которых были госпитализированы и 133 находились в тяжелом состоянии.
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Прогноз профессора Зарки: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будут 2500 тяжелобольных COVID-19
Нахман Аш: через неделю в Израиле будет 50 тысяч новых зараженных в день