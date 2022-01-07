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NEWSru.co.il :: В Израиле7 января 2022 г., 05:47

Прогноз погоды на 7 января: солнечно, температура выше среднесезонной, местами туман

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Прогноз погоды на 7 января: солнечно, температура выше среднесезонной, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 января, температура немного выше среднесезонной. Будет солнечно. Без осадков. Вечером возможен туман на побережье Средиземного моря и в Негеве.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 12-25, в Беэр-Шеве – 8-20, в Мицпе-Рамоне – 8-16, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-18, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 12-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-60 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура понизится.

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