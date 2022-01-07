Победы РААМ, скандалы в Кнессете и коронавирус. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда Нафтали Беннет поднялся со своего места в зале заседаний Кнессета, бушевавший там скандал еще был заурядным скандалом, каких немало знало здание нашего парламента. Только что закончилось голосование по очередной поправке к закону об электричестве. Речь шла о поправке, предусматривающей подключение к электрической сети домов в еврейских поселениях, построенных без предварительного разрешения. Это была единственная поправка, в голосовании по которой принимали участие депутаты от "Ликуда" и праворелигиозного блока. Остальные голосования они бойкотировали в знак протеста против решения коалиции ограничить время, отведенное на обсуждение законопроекта. Однако голосование правых не спасло поправку, она была отклонена большинством голосов, что стало сигналом к началу скандалу. Правые кричали "позор", обращая свой гнев в первую очередь на главу организационной комиссии Кнессета Нира Орбаха. Именно он на протяжении нескольких дней требовал утвердить поправку о домах в поселениях в качестве условия продвижения закона об электричестве. Как и следовало ожидать, в последний момент, судя по всему по распоряжению канцелярии премьер-министра, Орбах снял свое требование. Когда в зале разразился скандал, Нафтали Беннет сделал то, чего не делал почти никто из его предшественников на посту премьер-министра. Он поднялся с кресла и присоединился к скандалу в зале заседаний. Он кричал, размахивал руками и постепенно приближался к главе оппозиции Биньямину Нетаниягу. Чем кончилась бы встреча Б.Н. и Н.Б., мы никогда не узнаем, так как Нетаниягу повернулся и вышел из зала заседаний. А Беннету повстречалась депутат Орит Струк, которая пыталась стыдить его. "Уйди с глаз долой", – рявкнул ей Беннет. Присутствовавшие в зале депутаты утверждают, что это было далеко не самым резким, что слетело с его уст в эти несколько минут. Но пикантность ситуации была тройной: во-первых, Беннет рявкнул на женщину, во-вторых, он рявкнул на женщину, которая еще недавно была его политическим союзником и, по словам Орит Струк, другом. И главное: эту фразу отчетливо услышали, ее нельзя было опровергнуть.

Эта сцена стала не просто главным политическим событием недели, она стала своего рода лакмусовой бумажкой того, что происходит с премьер-министром Израиля в эти дни. По мнению многих, Беннет утратил самообладание. Демонстрации возле его дома, бредущая от кризиса к кризису коалиция, бесконечные трюки оппозиции, вынуждающие его голосовать против всего того, за что он выступал много лет, причем голосовать так же, как голосовали будучи в правительстве те, кто сегодня его атакуют со скамей оппозиции, вышедший из-под контроля "омикрон" – все это, полагают в Кнессете, легло непосильной ношей на плечи премьера и требовало рязрядки. Есть и такие. кто считают, что вспышка эта была домашней заготовкой Беннета с целью закрепления таким вот дворово-уличным путем имиджа лидера. Сам Беннет сказал, что вмешался в скандал для того, чтобы продемонстрировать Орбаху, Сильман и другим депутатам от фракции свою поддержку.

Правда видимо посередине. С одной стороны, трудно поверить в утрату контроля Беннетом, с другой имитировать такую вспышку вряд ли возможно. Как бы то ни было, одно почти очевидно: Беннет все сильнее отдаляется от своих идеологических позиций, которые когда-то казались незыблемыми. По мнению журналиста Акивы Новика, позиции эти были более инструментом для политического продвижения, нежели реальными взглядами. "Те, кто говорили, что Беннет обходит Нетаниягу справа исключительно в политических целях, судя по всему, были правы", – сказал Новик в интервью "Кан РЭКА".

На фоне криков в зале заседаний парламента почти забылось, что кризис в отношениях коалиции и оппозиции продолжается. На этой неделе "Ликуд" сделал еще один шаг в сторону углубления и расширения этого конфликта, когда по сути объявил, что прекращает участие в пленарных заседаниях, в голосованиях, в заседаниях комиссий. Более того, депутат Шломо Караи предложил основать своего рода альтернативный парламент. "Нам не дают высказываться в зале заседаний, мы найдем место, где будем общаться между собой", – сказал на этой неделе депутат Кнессета Караи. Отвечая на мой вопрос, поддержат ли эту инициативу остальные члены праворелигиозного блока, Караи ответил, что убежден в единстве блока. Не прошло и нескольких часов, как это единство затрещало по всем швам. В партии "Яадут а-Тора" дали понять "Ликуду", что принципы это хорошо, бойкот тоже, но, не выходя на поле, можно получить несколько голов в пустые ворота. Глава "Яадут а-Тора" Моше Гафни отправился на переговоры со спикером Кнессета и представителями коалиции в попытке прийти к договоренности. Времена, когда слово Нетаниягу было законом для всех, судя по всему, прошли. Причем прошли они не только в отношениях с другими партиями, но и в его собственной, где на этой неделе он вынужден был прийти к компромиссу с Исраэлем Кацем, отказавшись от первоначального намерения избавиться от всей группы "Новые ликудники". Внутри "Ликуда" Нетаниягу, утративший полноту власти, потерпел поражение, предприняв попытку ее вернуть.

Коалиция, в свою очередь, продолжает ковылять от кризиса к кризису. На этой неделе неприятности пришли со стороны лобби в поддержку сельского хозяйства. Не менее десяти депутатов от МЕРЕЦ, "Аводы" и "Кахоль Лаван" направили письмо министру финансов Авигдору Либерману и министру сельского хозяйства Одеду Фореру, потребовав от них заморозить отмену ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции. В противном случае депутаты грозят прекратить голосование с коалицией. Такая угроза имеет двойной эффект. С одной стороны, угрожающие знают, что они не в состоянии действительно обрушить правительство. Но с другой стороны, это напоминает о необходимости прислушиваться к давлению изнутри коалиции.

Уходящая неделя запомнится резким ростом числа зараженных коронавирусом. Израильтяне давно отчаялись научиться ориентироваться в постоянно меняющихся распоряжениях, указаниях, постановлениях. Но в коалиции пятая волна коронавируса не вызвала потрясений и даже серьезных разногласий, по крайней мере таких, что стали достоянием общества. На данном этапе Беннету удалось положить конец дискуссиям о вакцинации в школах и остальных спорных вопросах. Правительство, как и все общество, ждет окончания нынешней волны и надеется на лучшее.

Бесспорным триумфатором этой недели стал глава партии РААМ Мансур Аббас. Утверждение закона об электричестве, позволяющего подключить незаконно построенные дома в арабско-бедуинском секторе к сети "Хеврат Хашмаль" стало еще одним реальным достижением, которое Аббас сможет представить избирателям. В Объединенном списке видят, как главный конкурент в борьбе за электорат продолжает проводить свою стратегию сотрудничества с "сионистским правительством" и пожинает плоды. Большинство депутатов Объединенного списка не присутствовали на голосовании, а те, кто находились в зале, воздержались. "Это плохой закон, но он лучше чем ничего", – был вынужден признать в эфире "Кан РЭКА" депутат Офер Касиф от Объединенного списка. Скорее всего, этот закон "плох" в первую очередь тем, что инициирован партией РААМ. Однако жизнь Мансура Аббаса далеко не так безоблачна. На следующей неделе министр внутренних дел Айелет Шакед намерена вынести на голосование законопроект о гражданстве, тот самый законопроект, задача которого воспрепятствовать воссоединению семей израильских и палестинских арабов на территории Израиля. Как проголосует партия РААМ, неизвестно, но Мансур Аббас вновь окажется перед дилеммой: оказывать ли поддержку правительству, рискуя попасть под огонь тяжелой критики со стороны избирателей, или нарушить коалиционную дисциплину.

Еще один законопроект, который будет вынесен на голосование на следующей неделе – это многострадальный закон о призыве. И тут вновь нужно сказать о Мансуре Аббасе. На него оказывалось мощное давление со стороны ультраортодоксальных партий, требовавших не допустить утверждение этого закона. Аббас был бы рад оказать помощь таким же ультраортодоксам, как и он сам, однако на него оказывалось не менее мощное давление со стороны коалиции. Глава РААМ поставил условие: он объявил, что готов поддержать закон о призыве, однако лишь после утверждения закона об электричестве. Сейчас пришло время Аббасу выполнять свою часть договора. Если не произойдет ничего неожиданного, закон о призыве будет утвержден в ближайшие две недели.

В коалиции не живут лишь сегодняшним днем. На этой неделе стало известно, что там проверяют возможность утвердить этой весной бюджет на 2023 и 2024 годы. Такой шаг, согласно публикации "Кешет", инициированный министром строительства Зеэвом Элькиным, обеспечит стабильность правительственной коалиции до конца каденции, и во всяком случае, обеспечит выполнение договора о ротации. Нафтали Беннет и Яир Лапид поддерживают эту инициативу. В окружении министра финансов Авигдора Либермана ее не комментируют.