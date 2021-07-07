Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
27 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 июля 2021 г., 15:05

Кабинет министров: прилетающие из-за границы будут находиться в изоляции до получения отрицательного ответа проверки на коронавирус

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом завершилось без решений о новых ограничениях

Завершилось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Несмотря на рекомендации минздрава, кабинет принял решение пока не вводить новые ограничения в рамках предотвращения роста заболеваемости в стране.

В ходе заседания было принято решение продолжить нынешнюю стратегию, при которой подразумевается минимальный ущерб для экономики страны и для образа жизни граждан.

При этом министры приняли решение обязать всех прилетающих из-за границы находится в изоляции до получения результатов проверки на коронавирус, сделанной по прилете в страну.


Также решено внедрить систему "быстрых" проверок на входе в гериатрические учреждения и в летние детские лагеря, в которых находятся более 100 человек.

Новые правила вступят в силу через неделю.

Глава правительства Нафтали Беннет поручил минздраву представить план сокращения срока самоизоляции.

Члены кабинета приняли решение, согласно которому, критерием для введения новых ограничений станет не число новых зараженных, а число больных в тяжелом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что минздрав рекомендует ввести ряд ограничений. В частности, обусловить проведение массовых детских мероприятий "быстрыми" проверками на коронавирус и подвергать карантину привитых родителей, у которых коронавирусом заразились дети.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 июля 2021
Возобновится заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:25 Резервисты, служившие вместе с Адаром Голдиным, предстанут перед военным судом
17:13 Активисты "Черных флагов" устроили беспорядки возле здания Кнессета
17:07 На 90-м шоссе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
16:49 На 85-й трассе перевернулся автомобиль, вместе с матерью пострадала годовалая дочь
16:27 Минздрав разрешил вновь открыть отель "Роял" на Мертвом море
16:18 Начались церемонии приведения к присяге нового президента Израиля
16:07 Возгорание травы и кустарника в Самарии, эвакуация в поселке Нирит
15:43 В Нетании 78-летний мужчина получил тепловой удар
15:05 Кабинет министров: прилетающие из-за границы будут находиться в изоляции до получения отрицательного ответа проверки на коронавирус
14:42 Житель Петах-Тиквы задержан по подозрению в убийстве своего отца
Загрузка...