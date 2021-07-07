Кабинет министров: прилетающие из-за границы будут находиться в изоляции до получения отрицательного ответа проверки на коронавирус

Завершилось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Несмотря на рекомендации минздрава, кабинет принял решение пока не вводить новые ограничения в рамках предотвращения роста заболеваемости в стране.

В ходе заседания было принято решение продолжить нынешнюю стратегию, при которой подразумевается минимальный ущерб для экономики страны и для образа жизни граждан.

При этом министры приняли решение обязать всех прилетающих из-за границы находится в изоляции до получения результатов проверки на коронавирус, сделанной по прилете в страну.

Также решено внедрить систему "быстрых" проверок на входе в гериатрические учреждения и в летние детские лагеря, в которых находятся более 100 человек.

Новые правила вступят в силу через неделю.

Глава правительства Нафтали Беннет поручил минздраву представить план сокращения срока самоизоляции.

Члены кабинета приняли решение, согласно которому, критерием для введения новых ограничений станет не число новых зараженных, а число больных в тяжелом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что минздрав рекомендует ввести ряд ограничений. В частности, обусловить проведение массовых детских мероприятий "быстрыми" проверками на коронавирус и подвергать карантину привитых родителей, у которых коронавирусом заразились дети.