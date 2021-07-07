Кнессет принял закон, облегчающий процесс раскола фракций

В ночь на 7 июля Кнессет принял во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому группа из четырех депутатов может отколоться от своей фракции и создать новую, даже если эта группа не составляет треть от существующей фракции.

За этот закон проголосовали 60 депутатов, 54 депутата голосовали против.

Депутаты от Объединенного списка в голосовании не участвовали. Именно это позволило принять закон.