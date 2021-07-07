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NEWSru.co.il :: В Израиле7 июля 2021 г., 13:37

Либерман распорядился прекратить субсидировать ясли для детей студентов йешив

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Либерман распорядился прекратить субсидировать ясли для детей студентов йешив

Министр финансов Авигдор Либерман сообщил о том, что государство намерено субсидировать ясли только для детей двух работающих родителей.

Решение вступит в силу 1 сентября этого года.

Это решение автоматически лишает субсидирования ультраортодоксальные семьи, где женщина работает, а муж учится в йешиве и не работает. До сих пор такие семьи получали субсидии от государства на ясли для детей до трех лет.

Депутаты от оппозиции выступили с резкой критикой в адрес Либермана. Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "Изучение Торы - это обоснование нашего права на присутствие здесь. Решение обречь на голод семьи студентов йешив - это еще одно позорное пятно на этом плохом правительстве".


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