Либерман распорядился прекратить субсидировать ясли для детей студентов йешив

Министр финансов Авигдор Либерман сообщил о том, что государство намерено субсидировать ясли только для детей двух работающих родителей.

Решение вступит в силу 1 сентября этого года.

Это решение автоматически лишает субсидирования ультраортодоксальные семьи, где женщина работает, а муж учится в йешиве и не работает. До сих пор такие семьи получали субсидии от государства на ясли для детей до трех лет.

Депутаты от оппозиции выступили с резкой критикой в адрес Либермана. Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "Изучение Торы - это обоснование нашего права на присутствие здесь. Решение обречь на голод семьи студентов йешив - это еще одно позорное пятно на этом плохом правительстве".