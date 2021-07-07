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NEWSru.co.il :: В Израиле7 июля 2021 г., 07:09

В государственной прокуратуре объявлена забастовка

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В государственной прокуратуре объявлена забастовка

Рабочий комитет государственной прокуратуры объявил о начале бессрочной забастовки в связи с решением управления государственных служащих изменить систему тендеров на занятие должностей в прокуратуре.

Согласно новым правилом, участвовать в тендерах на любые освобождающиеся должности в прокуратуре смогут все юристы, включая представителей частного рынка.

Председатель рабкома Орит Корен заявила, что "одностороннее решение директора управления госслужащих Даниэля Гершковица разрушит прокуратуру, позволяя заменить профессионалов на политических назначенцев".


Государственный прокурор Амит Айсман также раскритиковал решение Гершковица, заявив, что оно было принято вопреки мнению большинства членов рассматривавшей данный вопрос комиссии, предлагавших ограниченное открытие тендеров для внешних участников.

В рамках забастовки около 1100 сотрудников прокуратуры не будут представлять государство в суде и в других инстанциях, не будут заниматься текущими делами и подачей апелляций. Следствием забастовки станет затягивание или отмена тысяч судебных и гражданских процессов.

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