Разрешено к публикации: ШАБАК позволял Ривлину гулять по стране в гриме

После завершения каденции президента Израиля Реувена Ривлина общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию, согласно которой организация обеспечивала ему возможность анонимного передвижения по стране.

Для этого Ривлина гримировали с помощью парика и накладной бороды. Путешествовал он без кортежа, в сопровождении нескольких сотрудников оперативного управления ШАБАКа, сообщает государственная корпорация телерадиовещания "Кан".