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NEWSru.co.il :: В Израиле7 июля 2021 г., 08:51

Разрешено к публикации: ШАБАК позволял Ривлину гулять по стране в гриме

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Разрешено к публикации: ШАБАК позволял Ривлину гулять по стране в гриме

После завершения каденции президента Израиля Реувена Ривлина общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию, согласно которой организация обеспечивала ему возможность анонимного передвижения по стране.

Для этого Ривлина гримировали с помощью парика и накладной бороды. Путешествовал он без кортежа, в сопровождении нескольких сотрудников оперативного управления ШАБАКа, сообщает государственная корпорация телерадиовещания "Кан".

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