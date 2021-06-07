Иерусалим:
15 - 27°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 июня 2021 г., 16:11

Спикер Кнессета объявил, что Лапид сумел сформировать коалицию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Спикер Кнессета объявил, что Лапид сумел сформировать коалицию

В понедельник, 7 июня, спикер Кнессета Ярив Левин ("Ликуд") объявил, что лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сумел сформировать правительство во главе с лидером партии "Ямина" Нафтали Беннетом.

Левин сообщил также, что голосование состоится не позднее 14 июня, но точную дату не назвал.

Накануне Лапид выступил с призывом воздержаться от празднования победы, а сосредоточиться на процессах, направленных на объединение израильского общества.

Беннету и Лапиду не нужен 61 мандат для приведения правительства к присяге. Им нужно лишь на один мандат больше, чем у противников. Нетаниягу имеет в своем распоряжении 53 мандата ("Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ционут Датит", Амихай Шикли). Противники премьер-министра имеют на восемь мандатов больше ("Еш Атид", "Кахоль Лаван", "Ямина" без Шикли, "Тиква Хадаша", "Авода", НДИ, МЕРЕЦ, РААМ). Должно произойти что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы Лапиду и Беннету не удалось привести правительство к присяге.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 июня 2021
СМИ: Нир Орбах займет пост министра по делам поселенчества и поддержит коалицию Беннета - Лапида
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 июня 2021
Нафтали Беннет обратился к Нетаниягу: "Отпусти страну. Смена правительства – не катастрофа"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 июня 2021
Главы партий, стремящихся сформировать коалицию, проводят первое совместное совещание
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 июня 2021
Нетаниягу выступит со специальным заявлением
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:01 Нетаниягу созвал совещание для обсуждения возможности проведения "Марша с флагами"
18:37 Разрешена к публикации дополнительная информация по делу покончившего с собой офицера разведки
17:54 Конференция "Аводы" утвердила вхождение партии в правительство Беннета-Лапида
17:41 Возгорание травы и кустарника на западной окраине Иерусалима. Ведется эвакуация жителей
17:31 Нир Орбах получил предупреждение: "Твои похороны состоятся этой ночью"
17:29 Полиция опубликовала видео с места обрушения парковки у больницы "Шаарей Цедек"
16:11 Спикер Кнессета объявил, что Лапид сумел сформировать коалицию
15:31 Задержаны нарушители границы, проникшие в Израиль из Ливана
14:49 Авария в Тель-Авиве: пострадали два человека, ехавших на электровелосипеде
14:38 Бывший глава "Африка Таасийот" приговорен к 34 месяцам тюрьмы
Загрузка...