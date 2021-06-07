Спикер Кнессета объявил, что Лапид сумел сформировать коалицию

В понедельник, 7 июня, спикер Кнессета Ярив Левин ("Ликуд") объявил, что лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сумел сформировать правительство во главе с лидером партии "Ямина" Нафтали Беннетом.

Левин сообщил также, что голосование состоится не позднее 14 июня, но точную дату не назвал.

Накануне Лапид выступил с призывом воздержаться от празднования победы, а сосредоточиться на процессах, направленных на объединение израильского общества.

Беннету и Лапиду не нужен 61 мандат для приведения правительства к присяге. Им нужно лишь на один мандат больше, чем у противников. Нетаниягу имеет в своем распоряжении 53 мандата ("Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ционут Датит", Амихай Шикли). Противники премьер-министра имеют на восемь мандатов больше ("Еш Атид", "Кахоль Лаван", "Ямина" без Шикли, "Тиква Хадаша", "Авода", НДИ, МЕРЕЦ, РААМ). Должно произойти что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы Лапиду и Беннету не удалось привести правительство к присяге.