Иерусалим:
15 - 27°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 июня 2021 г., 14:18

В больнице "Шаарей Цедек" обрушилась подземная стоянка

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В понедельник, 7 июня, на территории иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" произошло обрушение подземной стоянки.

Вследствие обрушения грунта образовался провал диаметром более десяти метров.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Ведутся поисковые работы. В воронку могли провалиться автомобили и люди. Но пока сведений о пострадавших нет.

Место происшествия оцеплено полицией. Проведена эвакуация граждан.

Полиция настоятельно просит (в том числе владельцев автомобилей, оказавшихся рядом с провалом) не приближаться к месту обрушения.

В связи с чрезвычайной ситуацией полиция полностью перекрыла движение транспорта по улице Шмуэль Байт на участке между проспектом Бегина и бульваром Герцля.

Информация уточняется.

Отметим, что недавно на проезжей части больничной стоянки проводились строительные работы. Кроме того, в указанном районе ведутся работы по прокладке подземных туннелей. Проверяется версия, согласно которой обрушение стало следствием этих работ.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:11 Спикер Кнессета объявил, что Лапид сумел сформировать коалицию
15:31 Задержаны нарушители границы, проникшие в Израиль из Ливана
14:49 Авария в Тель-Авиве: пострадали два человека, ехавших на электровелосипеде
14:38 Бывший глава "Африка Таасийот" приговорен к 34 месяцам тюрьмы
14:18 В больнице "Шаарей Цедек" обрушилась подземная стоянка
13:52 Суд утвердил сделку между адвокатами Берланда и прокуратурой: 18 месяцев тюремного заключения
13:33 Еще трем подозреваемым предъявлены обвинения в участии в линче в Бат-Яме
13:03 По делу о коррупции в минздраве задержан гендиректор компании, которая выиграла тендер на тестирование на коронавирус в "Бен-Гурионе"
12:18 Полиция Израиля запретила проведение "Марша с флагами" в Иерусалиме
12:11 "Парад гордости" в Тель-Авиве состоится 25 июня
Загрузка...