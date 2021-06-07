В больнице "Шаарей Цедек" обрушилась подземная стоянка

В понедельник, 7 июня, на территории иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" произошло обрушение подземной стоянки.

Вследствие обрушения грунта образовался провал диаметром более десяти метров.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Ведутся поисковые работы. В воронку могли провалиться автомобили и люди. Но пока сведений о пострадавших нет.

Место происшествия оцеплено полицией. Проведена эвакуация граждан.

Полиция настоятельно просит (в том числе владельцев автомобилей, оказавшихся рядом с провалом) не приближаться к месту обрушения.

В связи с чрезвычайной ситуацией полиция полностью перекрыла движение транспорта по улице Шмуэль Байт на участке между проспектом Бегина и бульваром Герцля.

Информация уточняется.

Отметим, что недавно на проезжей части больничной стоянки проводились строительные работы. Кроме того, в указанном районе ведутся работы по прокладке подземных туннелей. Проверяется версия, согласно которой обрушение стало следствием этих работ.