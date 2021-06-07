По делу о коррупции в минздраве задержан гендиректор компании, которая выиграла тендер на тестирование на коронавирус в "Бен-Гурионе"

По новому делу о коррупции в министерстве здравоохранения были задержаны генеральный директор и заместитель гендиректора компании "Феми премиум", которая после 10 июня должна сменить компанию "Омега" и начать осуществлять тестирование на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что накануне стало известно о задержании Моти Бабчека, ближайшего советника бывшего министра здравоохранения Яакова Лицмана, и приближенного к Лицману журналиста Менахема Гшейда. Они подозреваются в продвижении интересов крупных компаний в обмен на взятки. В качестве одной из компаний называется "Тнува". Были задержаны генеральный директор компании Эяль Мелис и его заместительница Анат Грос.

Согласно подозрениям, деньги переводились под видом пожертвований в связанные с подозреваемыми некоммерческие организации.