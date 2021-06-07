Полиция Израиля запретила проведение "Марша с флагами" в Иерусалиме

Согласно заявлению организаторов традиционного "Марша с флагами" в Иерусалиме, полиция не дала им разрешение на проведение мероприятия в ближайший четверг.

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Глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич обвинил полицию в "позорном отступлении перед террором".

При этом полиция Израиля сначала отрицала, что запретила проведение "Марша". Полиция заявляла, что организаторы сами отказались от проведения "Марша с флагами" после того, как полиция не утвердила предложенный формат мероприятия. Позже пресс-служба полиции опубликовала заявление о том, что еще накануне организаторам было заявлено, что проведение "Марша" в заявленную дату и по заявленному маршруту не будет разрешено.

В распоряжении редакции NEWSru.co.il находится документ, из которого следует, что 7 июня состоялось совещание главы оперативного отдела полиции с участниками мероприятия, и по итогам совещания полиция распорядилась перенести "Марш с флагами" на другой день.

Источники в "Им Тирцу" заявили нашей редакции, что полиция сознательно лгала, утверждая, что марш отменен организаторами.

Депутаты Итамар Бен-Гвир ("Ционут Датит") и Май Голан ("Ликуд") завили, что используют свою депутатскую неприкосновенность, чтобы принять участие в четверг в запрещенном полицией "Марше с флагами".

Ранее на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне представитель полиции сообщил, что место и время проведения "Марша с флагами" будет назначено после обсуждения этого мероприятия в правительстве.

При этом накануне сообщалось, что полиция дала принципиальное разрешение на проведение марша, однако рекомендовала либо изменить маршрут таким образом, чтобы он не проходил через мусульманский квартал Старого города Иерусалима, либо же изменить дату проведения мероприятия.