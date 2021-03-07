После очистки побережья снят запрет на занятия водными видами спорта на части пляжей

В воскресенье, 7 марта, министерства защиты окружающей среды, здравоохранения и внутренних дел сообщили, что впервые после разлива нефтепродуктов возле побережья Израиля специалисты установили, что пробы воды, взятые из Средиземного моря на части побережья, соответствуют стандартам качества.

В связи с этим был отменен запрет на занятия водными видами спорта в Средиземном море на следующих пляжах: в Нагарии на пляже Галей Галиль, в Акко - на пляжах Аргман и Тамарим, в Хайфе - от пляжа Бат Галим до Давид Замир, в Герцлии - Ноф Ям и а-Шарон, в Тель-Авиве - Тель-Барух (южный), в Ашдоде - Лидо, Ораним, Кшатот, Ривьера, в Ашкелоне - Далила (северный и южный), пляжи Национального парка, а также пляж Зиким.

Министерства также сообщили, что завершились работы по очистке на части израильских пляжей, что подтверждено лабораторными анализами.